’Dopo di noi’, il progetto che guarda al futuro: "Palestra di autonomia"

Sostenere la prospettiva del “Dopo di noi”, favorendo nei beneficiari lo sviluppo delle abilità e dell’autostima attraverso la sperimentazione di attività quotidiane incentrate sul superamento delle barriere relazionali. Come suggerisce il titolo della progettualità, tutto ciò è “Una palestra di autonomia”, azione realizzata dalla Fondazione Costruiamo futuro con il contributo economico di 10mila euro dell’assessorato alle Politiche sociali. I beneficiari diretti sono dalle 6 alle 8 persone con disabilità per l’accoglienza e 4 persone con disabilità per i pernottamenti più lunghi. Il progetto prevede un monitoraggio dei risultati raggiunti, attraverso una serie di indicatori.