Dopo Don Minzoni si commemora Natale Gaiba

Una corona d’alloro alla memoria di Natale Gaiba, il sindacalista e consigliere comunale socialista, torturato ed assassinato dai fascisti nel 1921, per essersi rifiutato di obbedire. Domenica, alle 9,30, all’ingresso del palazzo municipale, dove è posto un busto della vittima, è prevista una cerimonia commemorativa.

Un uomo, un marito, padre di una numerosa famiglia, che campò poi grazie al coraggioso aiuto di un altro grande argentano, travolto dallo stesso destino, ucciso anch’esso dalle camice nere due anni dopo per l’aver portato avanti battaglie di libertà e democrazia. Si tratta di Don Giovanni Minzoni il prete-soldato, eroico cappellano militare, educatore di giovani generazioni (diede la vita anche per l’istituzione di una squadra di scout, all’epoca tra i primi in Italia) di cui si celebra quest’anno, in vista della beatificazione, il 100° anniversario del martirio. Intanto il 17 maggio, sul monumento eretto nelle campagne di Marmorta, verranno deposti dei fiori per ricordare la figura della mondina filese, Maria Margotti, che nel 1949 cadde sotto i colpi sparati delle forze dell’ordine, chiamate a disperdere uno sciopero per i diritti dei lavoratori. "La religione non ammette servilismi, ma il martirio".

Lo scriveva in una lettera don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta (provincia di Ferrara, ma diocesi di Ravenna-Cervia) nel 1923, poco prima di essere ucciso da alcuni fascisti locali per la sua opera di evangelizzazione ed educazione dei giovani. Don Minzoni è ora ufficialmente in cammino verso la santità. Lo ha attestato il Dicastero delle cause dei santi che nei giorni scorsi ha inviato il nulla osta all’apertura della causa di beatificazione alla diocesi di Ravenna-Cervia.

