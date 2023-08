Dopo due mesi Anas chiude la voragine in Super

Sono cominciati lunedì sulla superstrada Ferrara-Lidi, a ridosso dello svincolo di Masi San Giacomo, i lavori di ripristino definitivo della voragine che si aprì il 28 maggio. Sono divisi in più fasi: dopo la chiusura di una carreggiata e flusso a senso alternato nella carreggiata libera senza alcuna chiusura della super strada; domani e giovedì chiusura totale della superstrada tra Masi S. Giacomo (uscita direzione mare) e Rovereto (uscita direzione Ferrara), infine venerdì 4 agosto fine lavori e chiusura di una carreggiata e flusso a senso alternato nella carreggiata libera senza alcuna chiusura della super strada. Esulta il sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri: "Un ottimo risultato concertato con Anas, per un lavoro davvero complicato in quanto non si tratta di semplice asfaltatura, ma di bypass idrico. Grazie ad Anas per l’impegno profuso nel trovare una soluzione ottimale a un problema grave". Dopo la carota, c’è anche il bastone per Anas. La polemica la solleva un residente: "Il problema che sarà risolto in questi giorni particolarissimi, nel pieno della stagione turistica, dovrebbe rientrare nelle opere programmate di ordinaria manutenzione, che dovrebbero essere svolte alla fine della stagione estiva o all’inizio della primavera. In questo senso, si tratta dell’ennesimo flop di un ente (Anas) che ancora una volta ha dato dimostrazione di non essere all’altezza della situazione". Il presidente del Masi Torello Voghiera e imprenditore del territorio, Claudio Ferioli, usa l’ironia: "Se questo fosse capitato in Cina, dopo due ore sarebbe tutto a posto; noi in Italia dobbiamo aspettare due mesi per chiudere una buca di un metro: brava Anas".