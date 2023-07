Dopo il caso della baby gang "Il vero passo in avanti? Recuperare questi ragazzi"

di Cristina

Rufini

"Dobbiamo cominciare a non pensare più all’accoglienza degli immigrati come un’emergenza, ma come una condizione della nostra vita contemporanea. Forse così riusciremo a prevedere soluzioni migliori e a non allarmare". E’ uno dei passaggi fondamentali del discorso affrontato con la presidente del Tribunale dei minori di Bologna, Gabriella Tomai, sulle difficoltà di inserimento, in particolare dei minori non accompagnati. Discorso affrontato anche alla luce del recente episodio di cronaca che ha portato all’arresto di sette minori che vivono in una comunità della città.

Partiamo dal fatto di cronaca?

"Inizierei con il sottolineare che non si è trattato di un episodio da enfatizzare. Sono stati compiuti dei reati, in particolare un ragazzo del gruppo sembra avere la posizione più delicata, tanto che è rimasto in carcere, mentre per altri le misure cautelari sono state attenuate fino ad essere tolte, dopo gli interrogatori e anche per quanto ci è stato raccontato dalla comunità stessa dove erano alloggiati. Anche questo dà la dimensione del fatto di cronaca. Vorrei però mettere in evidenza l’approccio che dobbiamo avere con questi ragazzi".

Cioè?

"Anche di fronte a un reato commesso, il processo minorile deve avere come linea guida la rieducazione. Abbiamo il dovere di recuperare questi ragazzi. Il che non significa che non esistano situazioni più gravi di altre, ma devono tutte essere governate pensando alla rieducazione del giovane che, in questi casi particolari, ha già affrontato un percorso difficile e complesso di vita. Non dimentichiamo che si tratta di minori che arrivano da soli in una terra sconosciuta, smistati in vari centri e poi, non di rado, proseguono individualmente la loro permanenza in Italia. Rendendo il nostro lavoro più complesso".

Perché?

"Al momento della prima accoglienza, ai minori non accompagnati viene assegnato un tutore, e al momento dello sbarco, mettiamo in Sicilia. Può capitare però che alcuni di loro fuggano dai centri di accoglienza e per conto proprio raggiungano altre zone dell’Italia, ma noi come istituzioni non sappiamo esattamente dove, può capitare. Così come può accadere che una volta trovato di nuovo quello stesso giovane in Lombardia, solo per fare un esempio, venga di nuovo censito dopo l’assegnazione di un altro tutore. Ma di fatto lui è sempre uno. Questo per dire che anche i numeri che emergono potrebbero non essere reali. Da qui la necessità di realizzare una rete appropriata di monitoraggio".

Una storia che l’ha colpita particolarmente?

"Al momento dell’inaugurazione di un’aula del Tribunale, di recente, è tornato a trovarci un ragazzo marocchino che aveva commesso alcune rapine, per sua stessa ammissione, era stato in carcere, aveva seguito con successo il percorso di recupero prestabilito e in quell’occasione ringraziò il giudice, una donna, che l’aveva condannato perché così gli aveva insegnato molte cose. Sovrapponendola alla figura di una professoressa, così la chiamava. Ecco, questo è ciò che dobbiamo perseguire: il recupero e l’educazione".