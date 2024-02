Dopo il granchio blu c’è l’ibis sacro: "Invasione ’aliena’: sono centinaia"

Dopo il granchio un nuovo allarme scuote il Delta del Po. Non ha tenaglie né corazza, ma piume bianche, zampe, becco e coda nere. Ma anche lui è ormai in picchiata nella classifica del gradimento. E’ L’ibis sacro, venerato come simbolo del dio Thot nell’antico Egitto, dalle nostre parti fumo negli occhi. "Mangia di tutto. Nel suo menù insetti, pesci, anfibi, crostacei e molluschi anche se non disdegna semi, piccoli mammiferi, uova. E’ a tutti gli effetti onnivoro e sta mettendo a repentaglio il delicato ambiente naturale del Delta", spiega Alberto Pelacchi, presidente provinciale Enalcaccia, al timone dell’associazione venatoria dallo scorso anno.

"Si tratta di una specie invasiva, come ha certificato l’Ispra. Eppure nessuno ne parla, nessuno muove un dito per varare piani di controllo", sottolinea. In Egitto, paese dove era una fede, è estinto. Nel Delta si è insediato, prolifera. "Solo l’anno scorso si parlava di pochi esemplari, li vedevi magari lungo la strada, nei campi, vicino alle risaie. Adesso dobbiamo misurarci con centinaia di volatili, un forte rischio per l’ambiente. Non vorrei che succedesse quello che è avvenuto per le nutrie, da pochi capi adesso siamo passati ad un’invasione, le vediamo ovunque nei campi, vicino alle case". Hanno fatto il giro del web le foto di una nutria che prendeva il cibo da una donna, nel cortile di una casa. "Hanno un’origine simile – prosegue –. Questi ibis non hanno seguito rotte mifratorie, erano invece di privati. Sono scappati, magari sono stati lasciati liberi. Comunque questa è la situazione che abbiamo davanti, serve una soluzione". Pelacchi affronta un po’ tutti quelli che sono i temi dell’ambiente, sottolineando la forte collaborazione tra mondo venatorio e polizia provinciale. "I primi paladini dell’ambiente siamo noi, siamo noi che crediamo nel valore della natura. Eppure finiamo spesso nel mirino". Un esercito in forte calo, ma ci sono eccezioni. "Abbiamo due aspiranti cacciatrici, due ragazze che stanno studiando per fare l’esame e conquistare la licenza di caccia. Per noi è una bella soddisfazione. Hanno entrambe 20 anni". Una nota lieta, un tasto dolente. "La stagione venatoria 2023-2024 è stata un susseguirsi di delibere e ricorsi, una situazione estenuante. E’ necessario fare chiarezza una volta per tutte per evitare che associazioni ambientaliste ripetano il giochino di presentare ricorsi con l’unico obiettivo di impedire l’esercizio di un nostro diritto".