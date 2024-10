Dopo il granchio blu: "L’acqua del Po in mare. Killer dolce delle vongole"

Corre verso il mare l’acqua del Po, acqua dolce, killer per le vongole che sono sopravvissute negli allevamenti di Goro e Comacchio alle tenaglie del granchio blu. Una maledizione per i pescatori che rischiano di perdere quei pochi molluschi che si erano salvati nella Sacca grazie a recinti e nasse per catturare quello che da queste parti chiamano il ’mostro’. Ieri mattina sul porto di Goro facce scure, davanti a questa nuova emergenza. "Piove sul bagnato", il commento di un pescatore, i gusci aperti per la presenza di quell’ondata che ha abbassato in maniera vertiginosa la salinità negli allevamenti.

"Abbiamo messo alcune barriere verso il fiume – spiega Fausto Gianella, presidente della cooperativa ittica ‘La Vela’ – ma l’acqua dolce entra lo stesso nella Sacca quando si alza il livello a causa delle maree. Abbiamo già registrato una moria di vongole che oscilla tra il 20 e il 30%, una percentuale altissima. La produzione è ridotta al minimo proprio per la devastazione causata ormai da più di un anno dal granchio blu. Per le famiglie già alle prese con la grande emergenza provocata dal crostaceo il danno legato all’arrivo dell’acqua dolce rischia di essere la mazzata finale". I pescatori si sono accorti che c’era qualcosa che non andava ormai cinque giorni fa quando il fiume Po ha iniziato a riversarsi in mare. "Purtroppo non ci sono rimedi, sei costretto a restare a guardare incrociando le dita", riprende Gianella. Una beffa per chi da pochi giorni aveva visto arrivare i primi risarcimenti per i danni causati al settore dall’invasione del crostaceo arrivato dagli Stati Uniti. E non è finita, cruciali saranno le prossime ore per quel che resta ancora negli allevamenti. Per la giornta di oggi, l’allerta resta arancione per criticità idraulica nella nostra costa, a causa proprio della piena del Po. La criticità idraulica è legata al passaggio della piena, con livelli superiori alle soglie 2 nell’asta occidentale e nei rami del Delta del Po. Alla foce è ancora in corso l’esaurimento della piena precedente. Una nuova marea d’acqua dolce arriverà quindi dal Po e si riverserà in mare, onda che andrà a lambire gli allevamenti nella Sacca. Con il rischio che si salvi ben poco. L’incubo è quello, con questa nuova doccia fredda, di arrivare alla produzione zero di vongole. Limite non tanto lontano, l’80% del prodotto è stato falcidiato. Alcune cooperative hanno già perso tutto. E i soci hanno lasciato per andare a cercare il futuro in altri settori, dalla ristorazione all’agricoltura.

Una maledizione. Proprio nei giorni scorsi sono arrivati alle cooperative ittiche i soldi dello stanziamento di tre milioni messo sul terreno dal governo. Una cifra considerevole che rappresenta il 27% di quel fondo di dieci milioni stanziato sempre da Roma per aiutare un mondo a non finire sott’acqua. Ogni cooperativa sta ricevendo in banca una quota in base ai danni che ha subito in particolare alla semina, le vongoline che vengono messe in acqua per arrivare nell’arco di alcuni mesi al ’raccolto’ da portare sui mercati. Entro dicembre dovrebbe arrivare un’altra tranche che sarà del 30%. Il saldo è previsto nel corso del 2025. Un filo di speranza al quale aggrapparsi, che rischia di spezzarsi sotto quel mare d’acqua dolce che si riversa negli allevamenti.

Mario Bovenzi