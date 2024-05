"Dopo il lockdown le compravendite si stanno stabilizzando"

FERRARA

Un mercato immobiliare tutto sommato in salute e dinamico quello che emerge dai dati del Focus provinciale sul residenziale, nel confronto tra le vendite del primo semestre 2022 e il primo semestre del 2023, così come emergono dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Qualche lieve flessione nei rogiti effettuati lo scorso anno, 2864 in totale, con un decremento del 10%, ma che è fisiologico dopo l’impennata del post lockdown. Chiediamo una ’fotografia’ della situazione a Roberto Marzola, presidente provinciale Confappi e titolare dell’immobiliare Progetto Casa.

Dai dati dell’Osservatorio risulta una lieve flessione..

"Sì, direi fisiologica dopo la grande impennata di acquisti che c’è stata nell’immediato lockdown, che ha segnato senza dubbio uno spartiacque nel mercato immobiliare non solo ferrarese, ma italiano".

Perché?

"Sono state stravolte le esigenze delle famiglie. Si è andati sempre più alla ricerca di un’abitazione che potesse avere uno spazio all’esterno, con giardino o con grandi terrazze. E questo ha portato a una mobilità dal centro storico alle aree più periferiche, parlando della città. Ma c’è stato anche il movimento inverso, di chi abitando lontano dai servizi essenziali, si è sentito isolato e quindi ha deciso di acquistare in centro. In questo momento però c’è una stabilizzazione a livelli più ordinarii, rispetto alla straordinarietà del post lockdown. Ma c’è un altro aspetto di cui tenere conto".

Quale?

"L’aumento dei tassi di interesse dei mutui. Questo fenomeno è più recente, ma sicuramente ha influito sul rallentamento degli acquisti soprattutto di coloro che per poter comprare hanno bisogno di ricorrere al prestito bancario. Da qui è scaturito un altro fenomeno: l’aumento della richiesta di locazioni, piuttosto che acquistare casa, visti i tassi così elevati, in molti preferiscono vivere in affitto. Oppure acquistare senza ricorrere al mutuo".

Sono in aumento, quindi, le compravendite in contanti?

"Eh sì, soprattutto per i giovani, le coppie, per la prima casa, si fanno aiutare ovviamente dai genitori o dai nonni. Sono loro che hanno le risorse, per i giovani è sempre più difficile averle".

E sulla costa, come va?

"Le vendite ai Lidi sono aumentate tantissimo la voglia di mare è molta, perché la costa ferrarese ha ancora prezzi abbordabili rispetto a Milano Marittima o Riccione, solo per fare alcuni esempi. Questo fa crescere anche la voglia di avere una seconda casa da parte dei ferraresi, che prediligono di solito Spina ed Estensi. E questo è un bene anche per l’indotto: per l’edilizia. Spesso negli appartamenti acquistati sono necessarie opere di ristrutturazione".

c.r.