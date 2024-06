Dopo il pareggio si torna al voto. I Perelli si contendono la vittoria

Con il ballottaggio di domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) si deciderà il futuro amministrativo di Tresignana. Pur essendo un Comune al di sotto dei 15mila abitanti, lo spoglio delle schede al primo turno si è concluso un sorprendente risultato di parità tra i due candidati a primo cittadino: il sindaco uscente Laura Perelli sostenuta dalla lista Tresignana Prima di Tutto, e l’aspirante primo cittadino della lista Tresignana Cambia Mirko Perelli, infatti, hanno ottenuto entrambi 1.171 voti e, ovviamente, la stessa percentuale: 48,52%. Da qui la necessità di procedere con il ballottaggio. Si era fermata al 2,95% (105 voti) Paola Marchi, candidata sindaco della lista La Voce di Tresignana, che in un’apposita conferenza stampa ha annunciato di non voler procedere ad un apparentamento, lasciando così libera scelta al proprio elettorato. Dunque, i 5.759 aventi diritto al voto saranno nuovamente chiamati alle urne, che si apriranno domenica e lunedì negli 8 seggi suddivisi nelle località del territorio, per decidere chi sarà il sindaco per i prossimi cinque anni Al primo turno l’affluenza era stata del 63,54% (3.659 votanti). Si ricorda che la preferenza può essere espressa tracciando una croce sul nome del candidato sindaco. Gli elettori sono invitati a verificare per tempo verificare per tempo il possesso della tessera elettorale: ai fini della consegna, aggiornamento o sostituzione della tessera, l’Ufficio Elettorale resterà aperto in località Tresigallo (piazza Italia, 32) sabato dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15; in località Formignana (via Vittoria, 29); domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.