Dopo il ristorante e la galleria, Marchesi apre l’atelier

Nel centro di Ferrara, nel cuore del ghetto cittadino, in via Vignatagliata 57, Guido Marchesi, ex titolare del ristorante omonimo, aprirà il suo nuovo studio di pittura ’Sulla Strada’. La via sarà così animata grazie alla presenza di altri centri di esposizione d’arte.

Dopo quasi vent’anni di amata ristorazione, a Guido capita una bella occasione: la possibilità di rilevare gli spazi di due botteghe della stessa via, ormai vuote e desolate da anni, ristrutturarli e metterli in comunicazione: nasce così, nel 2006, il nuovo ’Guido Ristorante’ e la ’Galleria Marchesi’.

Finita l’estate 2019, Guido parte per una nuova avventura, non più nel campo della ristorazione, bensì con la realizzazione di uno studio, un atelier. L’inaugurazione della mostra ’Bianco Sporcato’, di Guido Marchesi, sarà domani alle 16.30.

Il pittore ferrarese ha esposto in varie città italiane, le sue opere sono presenti in diverse collezioni private dislocate in varie parti del mondo, tra cui: Dubai, New York, Florida, Australia, Belgio, Francia, Svizzera, Inghilterra.