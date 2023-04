Dopo la grande prosa arriva il teatro dialettale sul palco del ’De Micheli’

Conclusa la stagione di prosa del Teatro ‘De Micheli’ con il successo dello spettacolo ‘6° (Sei gradi)’ con Giobbe Covatta, non si fermano gli appuntamenti al Comunale di Copparo. È, infatti, il momento del cartellone dialettale ‘T’arcordat cla sìra’, il cui titolo omaggia l’indimenticato Alfio Finetti e la sua ‘Turnar a Cupar’. La prima compagnia a tornare in scena sarà Quei da Cupar, che proporrà ‘L’am parea na bona idea’, commedia brillante liberamente tratta dall’opera ‘Una soluzione quasi perfetta’ di Giuseppina Cattaneo, in anteprima il 15 aprile alle 21. Lo spettacolo sostituisce la commedia ‘La furtuna l’è goba’: gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per il titolo programmato, hanno diritto all’ingresso al nuovo spettacolo nei posti scelti. Sarà invece sul palco il 29 aprile, sempre alle 21, la compagnia Insieme x Caso nella nuova creazione ‘Ac fata bugà’.