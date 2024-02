Dopo la strage di Firenze: "Colpevolizzano le imprese, ma per noi la sicurezza rimane l’aspetto prioritario"

La tragedia delle morti sul lavoro nel cantiere di Firenze riaccende i fari su vecchi e nuovi problemi. In questi giorni di informazioni più o meno certe, è partita "una corsa a colpevolizzare gli imprenditori. Ma, le condizioni di lavoro degli addetti, sono la priorità per la stragrande maggioranza dei datori". Per Paolo Mazzini, presidente Cna Costruzioni e titolare della Geo Costruzioni "il contratto degli edili, quando applicato è tra quelli che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Questo aspetto è importante tanto per i dipendenti, quanto per gli imprenditori. Per cui, se vogliamo ragionare nel merito, occorre partire dai dati di fatto". Il problema è che spesso, anche nelle imprese edili, vengono applicati contratti diversi. "Al di là di chi applica, in maniera fraudolenta, contratti volutamente sbagliati – premette Mazzini – ci sono diversi margini di applicazione di alcuni contratti, anche nelle attività edili. Per cui, occorre valutare caso per caso la corretta applicazione. E, assicuro, ci sono enti preposti che vigilano anche su questi aspetti". Non solo. "Per noi imprenditori – scandisce Mazzini a chiare lettere – la sicurezza degli addetti è una priorità. Soprattutto nelle piccole aziende, la sensibilità su questi temi è altissima".

Il problema nasce "nella gestione della catena dei subappalti". Ma, anche in questo caso, ci sarebbe una soluzione. "Basterebbe applicare – conclude Mazzini – le stesse regole che vigono nel settore pubblico, anche nel privato. A quel punto, i margini per l’elusione sarebbero molto ridotti". La prospettiva di Paolo Alberti Pezzoli, vicepresidente di Ance Emilia, è più o meno simile. "L’aspetto della sicurezza – ammette l’imprenditore – è stato sottoposto a diverse sollecitazioni, in particolare nei cantieri legati al Superbonus. Essendoci tempi contingentati, probabilmente, sbagliando, qualcuno ha dato meno rilevanza a questa componente, rispetto invece a quanto accade di norma". Ma, conviene con il collega di Cna, "il più grosso vulnus in tema di sicurezza è legato ai subappalti" che spesso "vengono gestiti male e senza gli adeguati controlli". Occhio alle generalizzazioni però. "Sul nostro territorio, così come nel Nord Italia, e parlo per esperienza diretta – così il rappresentante di Ance – i controlli sono frequenti e pedissequi. Fermo restando che, all’imprenditore in primis, non ‘conviene’ non rispettare le regole. Un incidente su un cantiere in cui opera, specie se è grave, espone l’azienda a sollecitazioni pesantissime".

L’altro punto dolente, spiega Pezzoli, è legato "alla corretta applicazione della contrattualistica". Ecco, "su questo versante – conclude il vicepresidente di Ance – occorre fare molta attenzione e rafforzare i controlli". Da ultimo, Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato, pone l’accento su due aspetti. "Nel ferrarese – spiega – le imprese artigiane di costruzioni aderiscono a tutti i protocolli di sicurezza. E, nel caso in cui non venga individuato un preposto in azienda, interviene una commissione, Opra, che vigila sulla corretta applicazione di tutte le normative. E questo è uno degli aspetti che riguardano l’ente bilaterale". Sul rapporto addetti-imprenditore, il segretario di Confartigianato è molto chiaro. "Nei cantieri – chiosa – artigiani e lavoratori subordinati lavorano fianco a fianco. Non esiste un ‘loro’ e un ‘noi’: si lavora tutti assieme. Per cui la sicurezza è necessariamente una priorità". La vera criticità – e si ritorna al punto di partenza – sono "le filiere lunghe dei subappalti".