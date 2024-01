Dopo l’aggressione a San Rocco. La condanna dell’Ausl:: "Più protocolli per i sanitari"

FERRARA

Forte condanna da parte della direzione dell’aggressione avvenuta mercoledì pomeriggio in un ambulatorio del SerD, alla Casa di Comunità ’Cittadella San Rocco’, a Ferrara. Una ferma condanna per il fatto specifico e in generale generale del fenomeno della violenza nei confronti degli operatori sanitari, ai quali la direzione rivolge la massima solidarietà e vicinanza. "È forte l’impegno delle aziende sanitarie ferraresi – si legge in una nota – nel mantenere alte le misure per la sicurezza del personale, sia dal punto di vista organizzativo sia strutturale, anche in merito alla presa in carico e alla diffusione di una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale". Un impegno testimoniato dall’applicazione delle normative nazionali e regionali, secondo le Linee di indirizzo sul monitoraggio degli eventi e sulle misure adottate per la prevenzione del rischio e modalità di gestione degli eventi, e che si esplicita attraverso la condivisione dei dati e le relative valutazioni, in incontri periodici, locali e regionali, finalizzati ad intraprendere azioni correttive comuni e di alto impatto sociale e organizzativo sanitario.

"L’obiettivo è prevenire gli atti di violenza contro le lavoratrici e i lavoratori, attraverso l’implementazione di misure che consentano l’eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio – prosegue la nota della direzione – presenti e l’acquisizione di competenze da parte del personale nel valutare e gestire tali eventi quando accadono. Per questo sono state emanate procedure aziendali ed interaziendali, più volte revisionate alla luce degli eventi che accadono. Si tratta della ’Procedura Aou-Fe Prevenzione gestione e monitoraggio degli eventi aggressivi a danno degli operatori’ e della Procedura Ausl prevenzione, gestione e monitoraggio eventi aggressivi a danno degli operatori sanitari’, con relativa applicazione degli strumenti di rilevazione delle situazioni di difficoltà. Inoltre, la procedura interaziendale ’Sicurezza per la prevenzione e il contenimento degli atti di violenza, molestie, aggressioni a danno dei lavoratori’ con particolare attenzione anche alle manifestazioni di genere che caratterizzano alcuni episodi di violenza verbale e fisica". Altri strumento, infine, la recente attivazione del ’Gruppo Benessere Spp’ (Servizio prevenzione e protezione provinciale) finalizzato a monitorare gli standard di sicurezza e qualità del lavoro con il preciso compito di offrire sostegno e concreto contributo ai lavoratori e lavoratrici vittime o testimoni di forme di violenza, abuso, offesa o fenomeni di scorrettezza o illegalità.