Dopo l’alluvione, Agrilocanda rinasce: "Apriamo in una nuova location"

Da Argenta una bellissima storia di resilienza e voglia di ricominciare. Riaprirà a Filo sabato prossimo l’Agrilocanda Val Campotto, è una soluzione temporanea in attesa che i lavori di ripristino consentano il ritorno a Campotto. Qualche settimane fa l’acqua aveva inghiottito l’agriturismo, due piene a distanza di pochi giorni l’una dell’altra, avevano portato sconforto e desolazione. E danni ingenti. "Apriamo temporaneamente in una nuova location, nell’ex villa della CMR a Filo – racconta Sebastiano Tundo che, assieme ad Angelica, Alessandro e Fabio, rilevarono il locale tre anni fa creando un agriturismo di ottimo livello nel contesto dell’oasi naturalistica – Resteremo a Filo fino a quando il nostro agriturismo sarà pronto ad accogliere la gente. I tempi? Ci vorranno ancora due o tre mesi". A quanto ammontano i danni? "Per ora sono 300 mila euro, poi si vedrà cammin facendo se salteranno fuori altri danni a cui porre rimedio". Come ha trovato la forza di reagire dopo un disastro ambientale del genere? "Vivere in questa situazione non è stato facile. La determinazione per ripartire me l’ha data la catena di solidarietà degli argentani e alla buona volontà espressa dal proprietario dei muri, Massimo Ricci, oltre allo staff. Grazie a loro abbiamo trovato la forza di andare avanti". Riavvolgiamo il nastro della memoria. Cosa ricorda delle due piene? "Sono andato sotto una prima volta il 20 ottobre, uno squarcio di 50 metri nel fiume Idice. Avevamo quattro ospiti, tutti evacuati per l’arrivo dell’alluvione. Abbiamo cercato di salvare il salvabile, lottando per tenere il più asciutta possibile la cucina, per il resto si erano allagati il magazzino, ristorante, il laboratorio dei prodotti senza glutine. Le pompe ci hanno salvato. Poi è arrivata una seconda piena, che ha allagato tutto". E’ stato allora che ha alzato (temporaneamente) bandiera bianca? "Il livello dell’acqua andava da 1,30 a 2,80 metri nel magazzino. Nonostante le enormi difficoltà non ho licenziato nessuno. Anzi, p proprio per il desiderio di non mettere a casa nessuno che ripartiamo. In azienda lavorano 18 persone, me escluso, che rappresentano un valore aggiunto per l’agriturismo". E’ una struttura che organizza campi estivi, compleanni, capodanni; dispone di 11 camere per gli ospiti e 80 posti a sedere per pranzi e cene. Prodotti rigorosamente fatti in casa grazie ai frutti dei terreni attorno e agli animali. Per aiutare Sebastiano Tundo a ripartire era stata lanciata una sottoscrizione online, un tam-tam che ha funzionato, in decine ogni giorno erano andati a spalare il fango.

Franco Vanini