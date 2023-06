Dopo l’alluvione di maggio "Frane, argini rotti e allagamenti Necessari 323 interventi"

di Mario Bovenzi

Via Vallelunga, Diamantina, Gramicia, Bacchelli. "Frane, frane e ancora frane", così Mauro Monti, direttore del consorzio bonifica Ferrara, spiega quello che è successo durante i giorni dell’alluvione anche nella nostra città, elenca i punti critici, indica cosa fare nei prossimi mesi. Una serie di interventi su almeno un centinaio di emergenze - sono solo quelle sulle quali è mosso l’ente di bonifica - che si sono verificate in successione nel mese di maggio, che fanno salire il totalizzatore dei soldi necessari proprio per fare quell’ampia serie di lavori alla ‘modica’ cifra di 29 milioni e qualche spicciolo.

Solo uno spicchio delle richieste che finiranno sul tavolo del governo per la copertura economica. Per argini rotti, frane da sistemare, allagamenti dovranno essere fatti 323 interventi urgenti, spesa complessiva sempre per la nostra provincia 54 milioni di euro. Un tesoro che servirà per sistemare servizi pubblici, infrastrutture, strade, canali. In questa torta una fetta è quella che riguarda il Comune di Argenta, che con l’area di Campotto è stato quello più colpito, una coda della maledizione ben più grave che si è abbattuta sulla Romagna. A parlare è il sindaco Andrea Baldini: "Serviranno 100mila euro per gli interventi urgenti, 300mila per strade ed edifici pubblici’. Non sono pochi soldi, il governo nicchia, non vuole essere – così si sono pronunciati alcuni ministri – ‘il bancomat dell’Emilia Romagna". "Lasciamo ad altri le polemiche – dice Stefano Calderoni, presidente del consorzio bonifica di Ferrara, vicepresidente dell’Anbi –, qui non si tratta di essere o non essere bancomat. Ci sono delle emergenze che vanno risolte, che vanno risolte una volta e per sempre. Si leggono questi importi, ci si chiede perché sono così alti. Lo sono perché dopo una ricognizione attenta con la protezione civile, con i Comuni, abbiamo individuato tutte le criticità. In questo senso il maltempo è servito per avere un quadro ancora più esatto del nostro territorio. E perché vogliamo fare interventi strutturali, che siano risolutivi. Non vogliamo trovarci il prossimo anno, perché ormai il clima è cambiato, a dover correre ai ripari su situazioni sulle quali già si era intervenuti. Quelli sì sarebbero soldi persi". I tempi sono ristretti, ci si muove su un tenue filo. Spiega ancora Monti.

"Questi soldi dovranno essere rendicontati entro l’anno, nel bilancio che si va a chiudere – precisa –. Se arrivano presto, presto verranno fatti i lavori e noi riusciamo a rimanere nei paletti delle legge. Se arrivano a novembre, tutto si complica’. Parola, complicarsi, che usa per non dire ‘missione impossibile’". Spiega ancora il perché di quei 29 milioni Calderoni. "Il nostro è un territorio fragile – l’analisi –. Le strade spesso non erano altro che mulattiere lungo la sponda di un canale. Tracciati che magari sono diventati arterie del traffico, con il passaggio di auto e camion. Quando c’è una frana sull’argine, l’acqua spezza la strada, rompe l’asfalto. E noi abbiamo una rete di 4,200 chilometri di canali, chilometri che vanno raddoppiati se consideriamo le sponde. Che sono soggette ad erosione, che appunto franano". Di nuovo quella che suona come una parola d’ordine, fare presto.

"Una mole imponente d’acqua, la fragilità di un territorio – sottolinea il presidente –, quello che è successo è stato una spia, un segnale. Dobbiamo coglierlo. Le risorse vanno trovate, dobbiamo riparare, diciamo così, il guasto. Ma dobbiamo anche evitare che succeda di nuovo, serve un piano per la sicurezza delle strade, della sicurezza idraulica del bacino padano. Se il pneumatico dell’auto si buca, lo ripariamo. Ma cosa facciamo se ci accorgiamo che anche le altre tre ruote sono usurate, aspettiamo che si buchino magari in autostrada? Non credo. E anche per la nostra terra dobbiamo programmare".