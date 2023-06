Dopo l’alluvione, gli agricoltori "Ristori e migliorie idrauliche"

Un confronto sui fatti e sui danni subiti in seguito alle due alluvioni di maggio. Era il tema al centro dell’incontro promosso dalle associazioni di categoria degli agricoltori (Confagricoltura, Unima Ferrara e Cia agricoltori italiani), insieme ai proprietari e conduttori di terreni agricoli che si trovano nell’ex cassa di colmata di Idice e Quaderna, che si svolto ad Argenta. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dispose l’apertura della chiavica Accursi per far fronte alla piena dell’Idice ed è stato proprio l‘Idice la causa dell’allagamento dei terreni argentani. Gli agricoltori presenti hanno rappresentato al tavolo la situazione e le sue conseguenze, chiedendo l’impegno a lavorare insieme non solo sui ristori, ma anche su una valutazione di più largo periodo a proposito del sistema idraulico e del ruolo delle aree agricole in questione.

Hanno portato all’attenzione il fatto che dal 1978 i terreni dell’area non siano più catastalmente definiti casse di colmata e vengano tuttavia utilizzate come casse di espansione. La richiesta è quindi stata quella di lavorare perché in questi spazi venga riconosciuto il diritto pieno della proprietà privata, oppure lo status di cassa di espansione. "Il tavolo chiesto dalle associazioni agricole e dagli agricoltori – ha evidenziato il sindaco Andrea Baldini – deve fare in modo che i ristori economici arrivino a tutti coloro che hanno subito dei danni, e quindi anche agli agricoltori argentani che hanno perso le colture e subito un danno tangibile dalla prima alluvione di maggio in poi. Ci siamo impegnati e continuiamo a farlo, a fianco delle altre istituzioni, perché questi danni vengano riconosciuti, e convocheremo lo stesso tavolo alla fine del mese di luglio con l’aspettativa di poter ragionare concretamente su strumenti di intervento che il governo dovrà fornire, e che a oggi non sono ancora stati messi a disposizione".

f. v.