"Dopo l’alternanza, siamo tornati all’aprile 1948"

Caro Carlino,

venerdì scorso ho assistito alla presentazione del libro di Marcello Veneziani ’Scontenti’ organizzata da Fratelli d’Italia. Ero in mezzo a persone felici: tutti erano l’espressione della gioia, della soddisfazione, dell’orgoglio. Il senatore Balboni ha fatto un breve saluto, soddisfatto di trovare tanti amici e amici ritrovati e meravigliato della sala traboccante. Chissà quanti amici ritroverà ancora e anche nuovi amici, prima delle comunali del 2024? E mentre ero lì, in mezzo a quella folla festante, mi è venuto in mente quando anche io provavo quellE gioiose sensazioni ai bei tempi di Forza Italia! Tento una riflessione. La maggioranza al governo è solida, gli italiani alla fine non sono di sinistra come per tanti anni, dopo la fine della guerra, hanno dimostrato con i governi capeggiati dalla DC con i suoi alleati. L’opposizione del PCI solo negli anni 1974-75 ha avuto risultati elettorali da impensierire la maggioranza. Poi venne il 1994 con l’invenzione del bipolarismo e dell’alternanza tra centrodestra e centrosinistra. Ma dopo la crisi del 2011 dalle elezioni non uscirono più maggioranze vere. Finalmente nel 2023 il risultato elettorale ha dato una chiara maggioranza e le attuali opposizioni, divise come sono, per ora non potranno vincere le elezioni. Così siamo tornati all’inizio della storia democratica, al 18 aprile del 1948 anche se tutto è cambiato!

Pasquina Ferrari