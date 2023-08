Dopo l’attacco informatico Chiamate a Urp e polizia locale, riparte il servizio di gestione

Prosegue il lavoro degli informatici per il ripristino dei servizi violati a seguito dell’attacco di una cyber gang criminale, nella notte tra l’11 e il 12 luglio. Nelle ultime ore è stata completata la riattivazione dei sistemi di gestione dei call center delle chiamate telefoniche della polizia locale e dell’Urp. Chiamate telefoniche che utilizzano il sistema VoIP (voice over Internet Protocol) e che quindi ‘viaggiano’ sulla rete internet. L’utente che chiamerà l’Urp al numero 800 532532 (lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.30, sabati di agosto e festivi chiuso) o la polizia locale al numero 0532 418600 (24 ore su 24) sarà così accolto da un risponditore vocale che farà scegliere la tipologia di servizio desiderata. Oltre agli interventi in essere per il completo ripristino di tutti i servizi comunali, procede inoltre, parallelamente, il lavoro per rendere nuovamente operative le singole postazioni computer del Comune, dal momento che la cyber gang aveva violato anche i domini.

Nel complesso, a oggi, sono state ‘bonificate’ da virus e rese utilizzabili in sicurezza circa 800 postazioni. In queste settimane i dipendenti hanno potuto utilizzare computer portatili o postazioni alternative. Il team al lavoro è composto dal personale del servizio informatico comunale, da un’azienda sistemistica e una di sicurezza, dagli specialisti dell’Università di Ferrara, con la quale è stata sviluppata una specifica collaborazione, e da personale tecnico di supporto selezionato da aziende del territorio. Tutti operano in collaborazione con la polizia delle comunicazioni e l’agenzia per la cybersicurezza nazionale. I tecnici stanno operando seguendo le linee del ‘Modello di gestione incidenti di sicurezza’ approvate dalla giunta – come prescritto dalla normativa – il 15 marzo 2022.