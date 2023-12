Dopo l’atto vandalico i negozianti sistemano l’installazione natalizia

I commercianti copparesi non si sono arresi di fronte al brutto gesto compiuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando ignoti hanno rubato un Babbo Natale e due orsetti dall’installazione natalizia collocata in via Roma per arricchire l’atmosfera delle festività. Infatti, l’installazione è stata nuovamente addobbata con altri pupazzi di Babbo Natale e pacchi regalo. Un’opera che è stata fotografata dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che aveva fortemente stigmatizzato l’episodio dello scorso week-end. "Un’immagine di speranza: quella dei nostri commercianti che non si arrendono e hanno ripristinato la decorazione della piazzetta in cui il babbo natale è stato rubato. L’immagine che rappresenta tutti quelli che non accettano la maleducazione e la mancanza di rispetto nei confronti della nostra bella comunità". Attraverso il post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino ha voluto ringraziare i commercianti per il loro impegno e augurato alla comunità una buona festa della patrona Santa Lucia e Buon Natale.