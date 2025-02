Dopo le nozze combinate: "Trattata come una schiava. Vietato andare dal medico"

Trattata come una schiava e tenuta in condizioni di segregazione tra le mura di casa sua. Secondo quanto denunciato, per tredici anni la vita di una 25enne pachistana è stata costellata di umiliazioni, soprusi e privazioni. Non solo doveva svolgere da sola i lavori domestici più pesanti e dormire in uno sgabuzzino, ma le erano vietate una serie di attività tra cui imparare l’italiano, uscire liberamente o, addirittura, andare dal medico e avere il denaro per acquistare beni di prima necessità, come gli assorbenti. A trasformare la sua vita in una prigione, secondo l’impianto accusatorio della procura, sarebbero stati gli stessi familiari con cui condivideva il tetto dopo un matrimonio combinato contratto in Pakistan. Ora cinque di essi (il marito, i suoceri e due cognati) rischiano di finire a processo con imputazioni pesanti. Dalla denuncia della giovane, assistita dall’avvocato Sara Bruno, è infatti scaturita un’inchiesta per maltrattamenti in famiglia, approdata in udienza preliminare davanti al giudice Andrea Migliorelli a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della procura (il caso entrerà nel vivo il 18 marzo).

Per capire meglio i contorni della vicenda bisogna spostare lo sguardo indietro fino al 2009 quando, secondo quanto denunciato, per la giovane sposa sarebbe iniziato l’incubo. La famiglia del marito, sostengono gli inquirenti, le avrebbe imposto di occuparsi da sola di tutte le faccende domestiche, soprattutto di quelle più pesanti e faticose. Il tutto senza alcun supporto, nemmeno quando era incinta. I parenti pretendevano che eseguisse senza fiatare ogni ordine e, in caso di errori, avrebbe dovuto chiedere scusa in ginocchio. La ‘rosa’ dei divieti era amplissima: non poteva uscire liberamente né tanto meno fare ritorno in Pakistan, non poteva imparare l’italiano, andare dal medico o fare visita alla famiglia d’origine. Per quanto riguarda le condizioni di vita, era costretta a dormire in uno sgabuzzino senza porta e a utilizzare il bagno posto all’esterno della casa, tenuto in condizioni inaccettabili. Le sue rare telefonate (specie quelle alla famiglia d’origine) potevano avvenire solo alla presenza di uno dei parenti conviventi, il quale si accertava del contenuto delle conversazioni. Oltre a essere privata dei documenti, infine, era lasciata senza alcuna risorsa economica, nemmeno un centesimo per gli acquisti necessari alla vita quotidiana. Il tutto, come se non bastasse, in un contesto di continui insulti, minacce e umiliazioni. Un inferno, insomma, interrotto solo da quella denuncia ai carabinieri ora al centro di procedimento davanti al gup.