Dopo le quattro vittorie filate si attendono i 5mila allo stadio

Le quattro vittorie consecutive e il primo posto in solitudine in classifica riporteranno il grande pubblico allo stadio Mazza? Dopo l’exploit del debutto col Fratta Terme (5.800 presenze), sono state sfiorati i 5mila spettatori con la Comacchiese. Numeri leggermente inferiori con Massa Lombarda e Cava Ronco, ma comunque sempre tanta roba per l’Eccellenza. La prevendita per la gara di sabato prossimo alle 15,30 contro il Russi è scattata ieri online su etes.it e presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31. Inoltre, sarà possibile acquistare il biglietto presso il centro sportivo Fabbri domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. In questi orari sarà anche possibile ritirare le tessere di abbonamento per le sottoscrizioni avvenute prima del 13 settembre, presentandosi in sede con il tagliando rilasciato in fase di emissione del titolo. Per quanto riguarda il giorno della gara, i botteghini saranno aperti dalle 12,30 alle 16,15 in corso Piave e dalle 13,30 alle 15,30 in via Cassoli. Intanto, la squadra di Di Benedetto prosegue a pieno regime la preparazione in vista del prossimo turno di campionato. Oggi è il giorno dell’allenamento settimanale a porte aperte: il pubblico potrà accedere a partire dalle 11,15 dal cancello del campo 1 del centro sportivo Fabbri per seguire la seduta in programma dalle 11,30 alle 12,30. Riflettori puntati su bomber Moretti, che col Russi potrebbe esordire dal primo minuto.

