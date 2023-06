Dopo le stragi in mare "Perché quei migranti non sono stati salvati?"

Perché non sono stati salvati? Questa la domanda dei presenti, ieri in piazza Savonarola, per il flashmob, organizzato dalla Rete per la pace in concomitanza con la giornata mondiale del rifugiato, il 20 giugno, colta dalle associazioni come occasione per mostrare il loro cordoglio e solidarietà ai familiari delle vittime del mare e a tutte le persone migranti. "Tutte le morti a cui abbiamo a tutti gli effetti contribuito – commenta Adam Atik di Cittadini del Mondo-, vedendo le persone affogare sulle nostre coste, è qualcosa che il governo sembra non voglia affrontare mettendo da parte l’ideologia e in primo piano l’umanità". "Ed oggi siamo qui – prosegue Atik- a sottolineare per l’ennesima volta quanto sia disgustoso che il nostro governo e molte persone che lo supportano lascino morire persone in mare. Sembra banale, ma è stupefacente quanto la gente non voglia rendersi conto di un concetto così semplice, che non è propaganda, ma persone che muoiono". "Non potevamo stare senza fare nulla – ha ribadito Giuliana Andreatti di Mediterranea– nella foto su quel cartello ci sono dei bambini, che cosa gli diremo per il loro futuro? Che ci sono continuamente tragedie come quella di Cutro? Con bambini chiusi a chiave nelle stive delle navi, e sono stati i primi a morire? E le Ong non possono andare a salvarli". Quello che le associazioni hanno chiesto è che venga promossa una missione istituzionale europea di ricerca e il soccorso nel mediterraneo, che le navi da soccorso e le Ong possano operare senza ostacoli e criminalizzazioni, che siano aperti canali legali e sicuri di ingresso in Europa, oltre all’evacuazione dei campi di detenzione in Turchia e in Libia.

Lucia Bianchini