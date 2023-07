Dopo mezzo secolo chiude la macelleria Farina "Perdiamo uno spaccato di storia del paese"

Da ieri il panorama del commercio portuense è più povero: ha chiuso dopo quasi mezzo secolo la macelleria Farina, in via Edmondo De Amicis: era l’unica macelleria rimasta, a parte quelle all’interno dei supermercati. Aveva aperto il negozio il padre assieme ai figli Alessandro e Paolo; il primo in seguito ha cambiato lavoro, diventando tassista, era rimasto Paolo. E toccato a lui l’ingrato compito del commiato. Ne ha dato l’annuncio sui social proprio Paolo Farina: "Avrei voluto, salutare ogni cliente dei miei 46 anni di lavoro nella mia macelleria, ma non è possibile – è l’addio del noto commerciante portuense –. Oggi finisce un sogno di un bambino che voleva fare il lavoro del suo papà. Grazie a tutti".