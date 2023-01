Dopo tre anni torna la Befana "Distribuiremo trecento calze"

Torna in piazza "La Befana salvata dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Codigoro" dopo tre anni d’assenza. Una manifestazione promossa dall’amministrazione comunale codigorese, con la partecipazione dell’Avis i cui volontari, oltre ad allestire il gazebo, distribuiranno oltre 300 calze a tutti i bimbi presenti in piazza Matteotti. Non mancheranno i rossi e fiammanti mezzi dei Vigili del fuoco che abbelliranno lo spazio centrale, assieme ad una decina dei protetti di Santa Barbara, ed uno di loro darà vita alla simpatica vecchietta che scenderà, in tutta sicurezza, dal tetto del municipio. Accompagnerà al microfono la mattinata di gioia ed allegria, che comincerà alle 10,30, l’assessore Stefano Adami. Nel pomeriggio alle 15, con replica alle 17, al Teatro comunale "Arena" sarà proiettato il film gratuito per bambini e adulti "Cattivissimo me".