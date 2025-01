Dopo un anno riapre la strada sul canale Scolo

Domani riapre al traffico il ponte sulla Sp 50 a Poggio Renatico. La nuova struttura di attraversamento del corso d’acqua Scolo principale superiore è stata realizzata dalla Provincia con un costo di 390 mila euro, interamente finanziati con il proprio bilancio. I lavori erano iniziati a fine gennaio del 2024, ma hanno dovuto subire alcuni rallentamenti rispetto ai programmi a causa di alcune complicazioni sopraggiunte durante la fase di spostamento dei sottoservizi (reti idrica e telefonia). I lavori, affidati al Consorzio Modenese poi eseguiti dall’impresa Frantoio Fondovalle di Modena, hanno comportato la demolizione del vecchio ponte e la realizzazione di un nuovo impalcato lungo nove metri in acciaio, in linea con i parametri e requisiti della normativa antisismica. Il cantiere si è concluso con la posa del nuovo manto stradale, del guard rail e il completamento della fase di collaudo. Esprime soddisfazione il presidente della Provincia, Daniele Garuti, "per l’attesa riapertura al transito di un punto importante della viabilità di Poggio Renatico, anche perché si trova nelle vicinanze della Base del Centro Operativo Aerospaziale e Nato". Un’ottima notizia per i residenti della zona che avranno un’opera nuova sulla quale contare e non subiranno più disagi per la chiusura del ponte. I lavori della Provincia continuano ad ampio raggio per sistemare la viabilità nei punti critici e strategici. L’obiettivo è consegnare una rete di strade più sicure per tutti gli abitanti del ferrarese. Non è un caso che si sta investendo molto anche sulla viabilità nel Centese, proprio per andare a correggere i problemi alle infrastrutture che scontano gli abitanti da diversi anni. Il programma dei lavori continua in tutte le zone più battute dai nostri pendolari.