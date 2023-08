Doppia tragedia a Cona Autopsia sulle pazienti, anche un tossicologo con i medici legali

di Federico

Malavasi

Per fare chiarezza sulla morte di Gabriella Cimatti e Mara Cremonini servirà l’intervento di un ulteriore consulente. In particolare, la scelta della procura è caduta su un tossicologo. L’esperto, al quale verrà conferito l’incarico nei prossimi giorni, affiancherà il medico legale Giambattista Golè, che ha già eseguito l’autopsia sulle salme della 81enne di Forlì e della 70enne di San Pietro in Casale (Bologna). L’allargamento della consulenza potrebbe rappresentare un segno della complessità nel trovare risposte in una vicenda particolarmente delicata e dai molti aspetti ancora da chiarire. Il primo, appunto, è la causa del decesso delle due pazienti, arrivate a Cona per un delicato intervento chirurgico agli occhi. La doppia tragedia si è consumata tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio, anche se la segnalazione alla procura è arrivata solo lunedì 31, dopo alcuni accertamenti interni da parte dell’azienda sanitaria.

A seguito delle due morti sospette sono stati aperti due differenti fascicoli di indagine. Il primo è quello nato per fare chiarezza sull’accaduto e valutare eventuali responsabilità in capo a chi ha avuto in carico le due pazienti dal loro accesso all’ospedale Sant’Anna fino al momento del decesso, avvenuto dopo l’intervento in anestesia totale. L’ipotesi di reato è duplice omicidio colposo. Nel registro degli indagati il pm Andrea Maggioni ha iscritto ventidue nomi, tra chirurghi, oculisti, infermieri e oss. Insomma, tutte le persone che, in una maniera o nell’altra, hanno avuto a che fare con le pazienti. Il primo atto è stato disporre l’autopsia. Il conferimento dell’incarico al professionista torinese si è svolto mercoledì, alla presenza di alcuni dei difensori della parti. I legali degli indagati (gli avvocati Marco Linguerri, Gianni Ricciuti, Michele Ciaccia e Giuseppe Moretti) hanno indicato dei consulenti di fiducia per assistere alle operazioni medico legali. Stessa cosa hanno fatto i difensori dei parenti delle vittime, avvocati Michela Stama, Jacopo Morrone e Massimiliano Iovino. L’autopsia è stata eseguita subito dopo il conferimento e il consulente della procura si è preso sessanta giorni di tempo per stilare la propria relazione. Un lavoro nel quale, a breve, sarà affiancato da un tossicologo, il quale dovrà probabilmente stabilire se qualche sostanza o farmaco possa essere all’origine del duplice decesso.

C’è poi una seconda indagine, aperta nei giorni scorsi e tuttora senza indagati. Quella per i presunti ritardi nella comunicazione della vicenda alla procura da parte dell’ospedale. L’ipotesi di reato è omessa o ritardata comunicazione di referto all’autorità giudiziaria. In queste ore la squadra mobile sta raccogliendo tutti gli elementi utili a capire come sia stata gestita la vicenda sotto questo punto di vista e a individuare le figure che sarebbero preposte a informare l’autorità giudiziaria in casi del genere.