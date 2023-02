Doppio appuntamento ai Fluttuanti

Settimana teatrale intensa ad Argenta. Sono previsti due spettacoli nel Teatro dei Fluttuanti. Si comincia stasera (alle 21) con "La giovinezza è sopravvalutata", uno spettacolo scritto e interpretato da Paolo Hendel in collaborazione con Marco Vicari e la regia di Gioele Dix. Come si evince dal titolo il protagonista, avvicinandosi alla stagione della terza età, capisce che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce "la detestata soglia di vecchiezza". Lo fa a modo suo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla "dipartita". Il secondo spettacolo è in programma giovedì 2 marzo (ore 21); era previsto inizialmente il 16 febbraio, poi posticipato per un’indisposizione dell’artista. In scena "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere", di Paul Dewandre, interpretato da Debora Villa.