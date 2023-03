Doppio blitz in banca, rubati 35mila euro

CENTO

Due colpi in banca ravvicinati, a pochi chilometri di distanza. Ma soltanto uno, per fortuna, è andato a segno. Alla fine il bottino messo insieme dalla banda di ladri è di circa 35mila euro. Prima i malvivente, tre almeno quelli ripresi dalle telecamerem hanno colpito alla Bce di Renazzo dove però l’allarme li ha messi in fuga. Poi l’assalto alla filiale della Credem di Dosso, dove invece sono riusciti a svuotare la cassaforte. Tutto è iniziato attorno alle 2 della notte tra martedì e ieri, quando tre uomini con il volto travisato da passamontagna, hanno preso di mira la nuova Bce a Renazzo, inaugurata a dicembre scorso, che si trova all’incrocio principale della frazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, confermata anche dai segni lasciati dagli pneumatici sul giardino antistante l’isituto di credito, un’auto è riuscita a entrata nel tratto dove c’è un piccolo parcheggio, ha sterzato bruscamente a destra nell’area verde per poi avvicinarsi all’ingresso della filiale. Dalle telecamere si vedrebbero tre banditi col volto coperto da passamontagna che hanno cercato di entrare in banca, non dalla porta ma dalla vetrata a fianco, facendo leva con un piede di porco sulle tre serrature e sul magnete. Il tutto molto velocemente. L’allarme è suonato ma hanno però desistito dall’azione, forse preoccupati per l’auto dei carabinieri che pare fosse vicina. Ripartiti dunque a bordo dell’auto di media cilindrata e presumibilmente rubata, pare che siano gli stessi che poi hanno colpito anche a Dosso.

Arrivati alla filiale della ex Carice oggi Credem, infatti, ancora tre uomini dal volto coperto sono riusciti a forzare la porta d’ingresso, si sono introdotti negli uffici ma soprattutto sono riusciti ad aprire la cassa, probabilmente già attrezzati per far leva sull’apertura, dando dimostrazione di avere una certa abilità su come muoversi e di conoscere anche i sistemi del luogo. Non si esclude, dunque, che vi siano stati anche precedenti sopralluoghi. Si parla, ma la cifra esatta è ancora da quantificare, di un bottino di circa 35mila euro. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3 del mattino e sul posto, dopo che è scattato l’allarme, i primi ad arrivare sono stati gli operatori della vigilanza di Coopservice, allertati dalla centrale ‘Telecontrol’ collegata ai dispositivi di sicurezza dell’agenzia bancaria. I ladri si sono dunque dati alla fuga e , l’auto è poi corsa in direzione del ponte sul Reno e del bolognese. Su entrambi i colpi stanno indagando i carabinieri del Comando di Cento e quelli della stazione di Terre del Reno. Tutto ora è all’esame dei militari dell’Arma e saranno le telecamere delle due banche ma anche quelle della zona, come i varchi a Dosso, a dare ulteriori risposte sugli spostamenti dei malviventi, per poter così risalire alla targa del veicolo – forse rubato - o a qualsiasi altro elemento che possa dare informazioni utili. Entrambe le banche sono state regolarmente aperte al pubblico.

Laura Guerra