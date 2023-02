Doppio evento aspettando Don Chisciotte

In attesa del ritorno dell’Ukrainian Classical Ballet, che lo scorso anno è stato ospitato a Ferrara a pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, tanti sono gli appuntamenti di avvicinamento al balletto Don Chisciotte, uno dei titoli più amati del repertorio classico, con cui la compagnia di danza è in scena venerdì e sabato alle 20.30 al teatro Comunale. Si inizia oggi alle 18 al Ridotto del teatro con ‘Prima della Prima’, incontro di avvicinamento e di scoperta dello spettacolo in cartellone curato da Carmelo A. Zapparrata, giornalista e critico di danza che vanta importanti collaborazioni, tra cui Danza&Danza, Danza&Danza International, Hystrio e Classic Voice.

Durante ‘España Clásica: Don Chisciotte – questo il titolo dell’appuntamento – Zapparrata racconterà al pubblico il balletto più solare del repertorio tra ventagli, nacchere e toreri. Tratto dall’omonimo romanzo di Cervantes, infatti, il balletto mescola classicismo e folklore spagnolo, scene comiche e quadri onirici, per mostrare la storia d’amore della coppia Kitri e Basilio, affidando invece all’anziano hidalgo e al suo fido Sancio Panza dei ruoli mimici. Il coreografo Marius Petipa presentò sulle musiche di Léon Minkus il suo Don Chisciotte, che debuttò nel 1869 sul palcoscenico del Teatro Bolshoi di Mosca. Rivisitato varie volte sia durante gli anni della Russia imperiale che in quelli sovietici, il Don Chisciotte si afferma nel Novecento quale titolo tra i più amati. Le sue atmosfere solari, da ‘España Clásica’, ne hanno decretato la fortuna, tanto da essere ora presente nel repertorio della compagnie di tutto il mondo. Giovedì alle 17, sempre al Ridotto del Comunale, verrà presentato e proiettato il docufilm ‘Danza Interrotta’, di Gianluca Lul e Angela Onorati, realizzato durante la presenza a Ferrara, nell’aprile 2022, della compagnia ucraina a pochi giorni dallo scoppio della guerra.

Il documentario, prodotto dal Comunale, racconta l’inizio del conflitto in Ucraina vissuto attraverso le parole, gli occhi e la danza dei ballerini dell’Ukrainian Classical Ballet. La proiezione sarà introdotta dai solisti della compagnia Olga Golytsia e Jan Vana, dal direttore artistico Marcello Corvino, dal parroco della chiesa di Santa Maria dei Servi Vasyl Verbitskyy e dai videomaker che hanno realizzato il documentario.

Ancora visibile fino al 3 marzo su Telestense è inoltre la terza puntata ‘Prima della Prima in TV’, con focus sul Don Chisciotte, che questa volta ha coinvolto gli studenti del liceo Dosso Dossi per raccontare e approfondire, attraverso le voci degli studenti ferraresi, il nuovo titolo in cartellone al Comunale.