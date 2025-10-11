Doppio furto in abitazione, arriva la condanna

Aveva cercato in tutti i modi di dileguarsi dopo due furti in abitazione commessi dalle parti di Dogato. Un tentativo talmente maldestro da condurlo dritto verso la condanna. È di quattro anni e due mesi (oltre a 1.500 euro di multa) la pena inflitta dal giudice all’imputato, un italiano originario del sud Italia attualmente detenuto per altra causa. A nulla è valso il ragionamento della difesa, che in sede di arringa ha insistito sull’incertezza delle prove chiedendo l’assoluzione. Alla fine il tribunale ha accolto la richiesta di condanna della procura, anche se ha fissato una pena più bassa rispetto ai sei anni proposti dal pubblico ministero.

La vicenda al centro del processo risale al 14 marzo 2019. Due persone commettono un furto in un’abitazione nella frazione ostellatese poi si allontanano su una Ford Focus. Pochi istanti dopo, il padrone di casa rientra e trova la porta forzata e la casa svaligiata (sono spariti preziosi per un valore di circa 2.500 euro). Un primo passo verso l’individuazione dei malviventi arriva da un vicino che racconta di aver visto due soggetti allontanarsi poco prima dall’abitazione del malcapitato. Scatta la denuncia ai carabinieri i quali, nel frattempo, trovano abbandonata in un fosso una macchina uguale a quella utilizzata dai ladri. Il veicolo è intestato a quello che si sospetta essere un prestanome e dall’abitacolo spuntano un cellulare e la refurtiva del colpo appena compiuto. Dagli accertamenti sulle ultime chiamate di quel telefono si risale all’identità (e all’utenza) dell’odierno imputato. Ma non è l’unico elemento che gli investigatori dell’Arma ricavano nel corso delle indagini. La telecamera si sorveglianza di un bar della zona riprende infatti un soggetto che parla al telefono e che presenta una vistosa ferita al capo (ritenuta compatibile con l’incidente). Dall’analisi dei tabulati emerge che effettivamente il sospettato si trovava in quel punto proprio in quel momento.

Dopo il passaggio al bar, il soggetto rispunta nelle immagini delle telecamere della stazione di Rovereto. Il sospettato arriva in sella a una bici (che poi risulterà rubata in un’altra abitazione) per poi salire su un treno per Ferrara. Gli elementi nelle mani dei militari iniziano a essere parecchi. A chiudere il cerchio è il riconoscimento fotografico del soggetto da parte del vicino di casa della vittima del furto e di un’altra persona che lo ha incrociato poco dopo il raid. Per gli inquirenti ce n’è abbastanza per sostenere l’accusa a processo. E per il giudice per condannarlo.

Federico Malavasi