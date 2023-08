Doppio Gioco "Mente e tocco, così leggeremo il tuo cuore"

Non solo musica. L’arte di strada si declina in mille modi. Un esempio? I ‘Tpr- Doppio Gioco’. Stefania Passanese (a sinistra) e Roberto Montalbini, volti noti del Buskers Festival, a cui parteciparono per la prima volta 32 anni fa. Lavorano sulla comunicazione non verbale: Stefania si concentra sugli occhi, Roberto sulle mani. Il risultato? La persona interessata si sente descritta nella sua intimità.

Stefania Passanese, da dove venite?

"Dal teatro, dalla nostra compagnia Tpr-Doppio Gioco. Tpr sta per Teatro popolare romagnolo. Con Doppio gioco, invece, intendiamo tutte le attività che vanno al di là del teatro. Abbiamo partecipato per la prima volta al festival 32 anni fa".

Veterani del Buskers...

"Siamo gli anziani del gruppo, sì".

E in cosa consiste la vostra performance?

"Il nostro è uno spettacolo a fruizione singola. È una comunicazione non verbale. Io mi concentro sugli occhi, Roberto sulle mani. Operiamo per scoprire l’anima e il carattere della persona".

Tipo degli indovini?

"No assolutamente. Non sappiamo neanche noi dove collocarci, ma non facciamo esoterismo. Non ci occupiamo di futuro e predizioni: noi cerchiamo un contatto con la persona che abbiamo davanti".

E in che modo avviene?

"Al Festival, mi trovate seduta di fianco a un cartello che recita: ‘guardando i tuoi occhi, leggo il tuo cuore’. Le persone vengono da me, mi guardano e io scrivo su dei biglietti quella che è una fotografia istantanea della persona, del suo stato d’animo, dei segni del suo carattere".

C’è qualcosa di antico in questo?

"Può essere certamente una tecnica antica, nel senso che noi non guardiamo più le persone negli occhi. Guardiamo i cellullari, i messaggi…cose che non hanno niente a che vedere con la fisiognomica o con il pathos che c’è nel guardare le persone veramente negli occhi. Abbiamo bisogno del contatto con la persona. Non è un contatto che passa attraverso le parole o i gesti. Noi italiani siamo famosi per la nostra gestualità. Il nostro contatto passa dagli occhi e dalle mani: è uno scambio di energia".

Voi siete romagnoli. Con l’alluvione in Romagna, immagino che abbiate affrontato non poche difficoltà.

"Abbiamo passato un’estate tragica. La situazione è ancora terribile. Ci sono più di 500 famiglie fuori di casa: dovranno affrontare l’inverno e non sanno come fare. Ci sono asili che non verranno più riaperti, perché non ci sono i fondi, persone anziane che hanno perso tutti i loro ricordi. Noi abbiamo aiutato tantissimo".

Come?

"Fisicamente. Ci ho rimesso un ginocchio e sono ancora zoppa. Anche la nostra compagnia teatrale ci ha rimesso: avevamo un magazzino, con tutte le nostre cose per allestire le commedie. Lanciamo un appello: aiutiamo Faenza. Alla nostra postazione, a Ferrara, forniamo gli estremi per entrare in contatto con il comune di Faenza".

f. f.