Vigili del fuoco in azione per due volte nell’arco di poche ore per altrettanti incendi di canna fumaria. Il primo intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Maestra Grande a XII Morelli. Il secondo allarme è scattato poco prima delle 20 da Scortichino. In entrambi i casi i pompieri, arrivati sul posto, hanno rapidamente domato le fiamme rimettendo in sicurezza l’area interessata dal fuoco. Subito dopo si sono accertati dei danni arrecati del rogo. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze sulle persone e non si registrano né ustionati, né intossicati.