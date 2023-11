Doppio schianto, cinque feriti

Doppio incidente e traffico in tilt tra la mattinata e il pomeriggio di ieri in autostrada. Il primo schianto alle 9 a Cassana, direzione Sud. Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro auto e un camion. Quattro i feriti. Nel pomeriggio schianto tra due vetture e un ferito in direzione Nord. Sul posto la Polstrada di Altedo.