Dorothy e il mago di Oz in 3D L’arte circense diventa teatro

Oggi, alle 20 al Teatro Comunale, arriva il Mago di Oz, spettacolo proposto dalla compagnia Romanov Arena, che combina arte circense e teatrale, balletto moderno, scenografie straordinarie in 3D e musiche incantevoli. Basato sul romanzo di Lyman Frank Baum, l’evento, pensato per le famiglie, unisce il linguaggio del musical e quello del circo contemporaneo.

Dorothy è una piccola orfana che abita con gli zii in Kansas. Un giorno, un tornado spazza via la loro casa, con la bambina all’interno, trasportandola nel magico paese di Oz. In questo mondo esistono quattro streghe, due buone, la strega del Nord e la strega del Sud, e due cattive, la strega dell’Est e la strega dell’Ovest. Nella capitale del regno, la città di Smeraldo, vi è inoltre un potentissimo stregone, il mago di Oz. Dorothy incontra la strega del Nord, che, dopo averla ringraziata per aver tolto di mezzo la malvagia dell’Est (schiacciata dall’abitazione al momento dell’arrivo su Oz), le fa dono delle sue scarpette magiche. La giovane chiede alla strega di aiutarla a tornare dai suoi parenti, ma non può fare nulla per lei. Le suggerisce però di recarsi nella città di Smeraldo e chiedere aiuto al mago di Oz. Dorothy, lungo la strada, incontrerà tre compagni con i quali condividerà il viaggio e tutte le sue avventure: uno spaventapasseri, che vorrebbe avere un cervello, un boscaiolo di latta, che vorrebbe avere un cuore, e infine un leone, che vorrebbe essere coraggioso. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La messa in scena dello spettacolo viene esaltata dall’originale animazione, con grafiche in 3D, da effetti speciali e da costumi studiati appositamente da costumisti e creativi della compagnia, rendendo la rappresentazione adatta a tutti, anche agli spettatori più giovani. Biglietti da 39 a 14 euro, con tariffe dedicate per over 65, under 30 e gruppi. Prezzo fisso di 9 euro per gli under 20. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale (corso Martiri della Libertà 21).