Dossier ancora aperti: "Emergenza granchio blu, dobbiamo reinventarci". Campi, appello per i ristori

È un coro a metà tra il grido di dolore e il riconoscimento – sostanziale e non ossequioso – del lavoro fatto. Agricoltura e acquacoltura fanno sistema e bussano alla porta del ministro dell’Agricoltura e della Sicurezza Alimentare, Francesco Lollobrigida. Granchio blu, fondo Agricat e pianificazione. La voce degli operatori del settore parla chiaro: per il comparto simbolo del nostro territorio, occorre attenzione.

I dati più allarmanti, arrivano proprio dall’acquacoltura. Da quella lingua di terra e salsedine che si è vista crollare il mondo addosso per via della proliferazione della specie aliena. Le vongole sono state sterminate. Quelle di Fausto Gianella (consigliere Con.Uno e presidente della cooperativa La Vela) e di Vadis Paesanti (vicepresidente del settore agricolo e pesca Confcooperative Emilia-Romagna), sono al contempo le più drammatiche. "Fino agli anni ’80 – racconta Paesanti, con il trasporto di chi ha vissuto la storia che racconta sulla sua pelle – abbiamo mangiato tanta miseria, giù a Goro. Poi, con lavoro e fatica abbiamo creato uno dei comparti più importanti dell’Europa in ordine all’acquacoltura. Adesso, abbiamo le aziende che registrano cali dall’85 al 100%". Di qui il ringraziamento per i fondi concessi tramite la legge 102, da parte dell’esecutivo. Ma, al di là dei fondi, serve consapevolezza. "Probabilmente, viste le condizioni in cui siamo – scandisce Gianella, candidato in Regione con Fratelli d’Italia – occorre che il settore si reinventi. Ed è per questo che, oltre a ringraziare il ministro per l’attenzione concreta che ha dimostrato già all’indomani dello scoppio dell’emergenza granchio blu, chiediamo un impegno affinché venga abbassata l’iva su commercio e allevamento delle ostriche, che probabilmente saranno la nostra nuova via di sviluppo". Lollobrigida, seduto al tavolo della Camera di Commercio, prende appunti. Accanto a lui il ‘regista’ della mattinata, il senatore Alberto Balboni e il parlamentare, Mauro Malaguti (peraltro membro della Commissione Agricoltura). Accanto al vicesindaco, Alessandro Balboni (che ha materialmente consegnato nelle mani del ministro il dossier elaborato assieme agli operatori sulle problematiche dell’agricoltura ferrarese), il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami. Dalla platea arrivano le testimonianze del gota dell’agricoltura ferrarese: da Luigi Mazzoni, passando per Marco Salvi (che, tra le altre cose, chiede un impegno affinché "le imprese abbiano strumenti per rimanere sul mercato") finendo con Carlo Zanzi (assieme a Giovanni). Se Nicola Gherardi, presidente della fondazione Navarra porta la testimonianza dell’ente che rappresenta, nel nome dell’antica missione indicata dai fratelli da cui deriva la fondazione, sono Federico Fugaroli (presidente di Coldiretti), Francesco Manca (presidente di Confagricoltura) e Luca Simoni (direttore Cia) a entrare nel vivo dei temi legati alle esigenze degli agricoltori. Sono due i punti su cui si concentra Fugaroli, sostanzialmente. La necessità di "valorizzare la territorialità e i nostri produttori" e l’esigenza di "una maggiore pianificazione nelle strategie legate all’agricoltura", oltre a un impegno da parte delle istituzioni sul versante "delle polizze agricole". Manca punta sull’utilizzo "talvolta indispensabile per la sopravvivenza delle imprese" degli agrofarmaci. Un dibattito da "portare a livello europeo". Tiene banco il fronte Agricat che "va messo a regime per dare risposte ai territori". Simoni insiste sulla "difesa del prezzo dei prodotti agricoli" e sull’incentivazione, da parte delle istituzioni, di "far rimanere gli imprenditori del settore primario sul territorio". Dopo l’intervento di Michele Pedriali direttore Unima e vicepresidente nazionale Cai Agromec, è Chiara Bertelli (direttrice di Legacoop Estense) che – oltre a ringraziare il governo – rimarca la necessità che "ai territori vengano corrisposte le somme dei ristori" ma che, soprattutto, "si lavori alla valorizzazione delle tante eccellenze del nostro territorio".