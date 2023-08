Dossieraggio a Ferrara: il gip: "Violata la privacy"

La diffusione di atti relativi al procedimento per guida in stato di ebbrezza a carico della consigliera comunale del gruppo Misto Anna Ferraresi non fu rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo il gip Danilo Russo quelle condotte, per le quali è indagato il vicesindaco Nicola Lodi, rappresenterebbero piuttosto una violazione delle norme sul trattamento dei dati personali. Per questa ragione, il tribunale ha restituito gli atti al pubblico ministero affinché indaghi Lodi per la violazione della privacy. Con una ‘raccomandazione’. Pur non potendo imporre al pm "un termine per la conclusione delle indagini", il giudice invita a "sviluppare i temi" indicati dalla difesa di Ferraresi (sostenuta dall’avvocato Fabio Anselmo), in modo da "comprendere le ragioni per cui c’era stato un interessamento di Lodi presso la struttura ove Ferraresi (nel tondo) era impiegata e al fine di reperire riscontro alle dichiarazioni" della consigliera Rossella Arquà, "che pure affermava di avere visto gli atti oggetto di divulgazione pubblica nella disponibilità dell’indagato prima del 20 maggio 2020".

È proprio in quel giorno di primavera di tre anni fa che viene recapitata ai membri del consiglio comunale e al datore di lavoro di Ferraresi una busta anonima con gli atti relativi al procedimento penale per guida in stati di ebbrezza a carico dell’esponente del gruppo Misto. A seguito di quei fatti, Ferraresi sporse querela e la procura iscrisse Lodi nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio e diffamazione. Al termine degli accertamenti, il pubblico ministero chiese l’archiviazione in quanto non ci sarebbero prove per attribuire la condotta al vicesindaco. Istanza alla quale la difesa di Ferraresi ha fatto opposizione. Sentite le parti, il giudice ha emesso l’ordinanza che fa ripartire tutto da capo, archiviando però l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. "L’obiettivo politico degli esposti di Ferraresi è fallito ancora una volta" afferma Lodi. Ferraresi parla invece di "infame dossieraggio" ed evidenzia la "differenza di comportamento tra gli altri consiglieri, che hanno denunciato l’illecita divulgazione, e Lodi che ha usato gli atti per denigrarmi".