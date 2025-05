"Dossieraggio contro l’ex consigliera. Anna Ferraresi". Al via il processo

Ha preso il via ieri mattina il processo che vede imputato l’ex vicesindaco Nicola Lodi per trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Anna Ferraresi (foto), ex consigliera comunale del Gruppo Misto. Dopo le prime questioni preliminari, conclusa l’udienza filtro il caso è stato rinviato al 22 settembre per entrare nel vivo. I fatti in questione risalirebbero alla primavera del 2020. Ferraresi si è costituita parte civile ed è assistita dagli avvocati Bernardo Gentile e Fabio Anselmo. Lodi è invece difeso dall’avvocato Carlo Bergamasco. L’ex vicesindaco è accusato di aver diffuso gli atti relativi a un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza nei confronti di Ferraresi. Secondo le accuse, l’ex vicesindaco avrebbe inviato quei documenti in busta anonima direttamente o per interposta persona ai numerosi consiglieri comunali e al datore di lavoro dell’ex consigliera. A fare partire le indagini è stata la denuncia sporta dalla stessa Ferraresi il 25 maggio 2020. Il fascicolo era stato inizialmente oggetto di una richiesta di archiviazione, alla quale la difesa di Ferraresi si era opposta ottenendo così dal gip Danilo Russo un’ordinanza di imputazione coatta per Lodi. Da lì il processo iniziato ieri mattina e che muoverà i primi passi in sede dibattimentale dopo

l’estate con l’audizione dei primi testimoni.

re. fe.