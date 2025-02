Dossieraggio su Ferraresi, l’ex vicesindaco a giudizio

L’ex vicesindaco Nicola Lodi è stato rinviato a giudizio per la vicenda del presunto ‘dossieraggio’ nei confronti di Anna Ferraresi, ex consigliera comunale della Lega poi passata al gruppo misto proprio dopo aver rotto con Lodi. A conclusione dell’udienza predibattimentale, il giudice Giuseppe Palasciano ha rinviato a giudizio l’ex vicesindaco di Ferrara davanti al giudice Giovanni Solinas. Il processo inizierà il 31 marzo. Lodi risponde di trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Ferraresi, compiuti tra i mesi di aprile e giugno del 2020. Ferraresi si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Bernardo Gentile e Fabio Anselmo. Lodi è difeso dall’avvocato Carlo Bergamasco. L’ex vicesindaco è accusato di aver diffuso gli atti relativi al procedimento penale per guida in stato di ebbrezza nei confronti della Ferraresi. Lodi aveva inviato i documenti in busta anonima direttamente o per interposta persona ai numerosi consiglieri comunali e al datore di lavoro dell’ex consigliera. Così l’ex consigliera Anna Ferraresi: "Nicola Lodi aveva dichiarato che non si sarebbe dimesso....cos’è cambiato? Sarà un caso che proprio oggi (ieri per chi legge) Nicola Lodi abbia annunciato le sue dimissioni? Questa mattina, alle ore 9, mi trovavo in tribunale, dove è stata formalizzata la data del processo che lo vede imputato per diffamazione e per l’invio di documenti riservati, in forma anonima aI capigruppo consiliari e al mio datore di lavoro, con l’obiettivo di procurarsi un ingiusto profitto non patrimoniale e arrecare un danno di immagine alla sottoscritta, a livello personale e alla mia attività di consigliera comunale. Il 31 marzo, in aula, questa vicenda avrà il suo corso giudiziario. Nel suo annuncio, Lodi parla di una scelta sofferta, motivata da riflessioni sulla salute e sulla necessità di vivere questo periodo ’concentrandosi sulle cose importanti’, ma il ’tempismo’ tardivo delle sue dimissioni, proprio oggi, solleva più di una domanda".