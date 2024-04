"Dosso abbandonato a se stesso. Nessun lavoro o manutenzione"

Il capogruppo “Futuro Comune” di Francesco Margutti attacca la maggioranza sulla scarsa manutenzione urbana di Dosso. E quindi sull’esigenza di effettuare lavori pubblici necessari. "Registriamo – sottolinea Margutti – le lamentele degli abitanti relativamente alle diverse problematiche presenti in paese. In tanti infatti si ricordano le tante promesse fatte in campagna elettorale dal sindaco Lodi, con

tanto di proiezioni di video rendering, sulle grandi novità che la sua amministrazione avrebbe

portato al paese di Dosso. E non ci riferiamo solamente alle grandi opere, ma anche alla gestione ordinaria di marciapiedi e asfalti. Attualmente nel paese di Dosso si evidenziano diversi problemi legati a al Ponte di Dosso con un Certificato di Idoneità statica rilasciato dalla società AZ SRL nel 2021 valido per massimo 5 anni fino al 2026; poi a questo si aggiunge il campo da Tennis e campo da calcetto del Centro Sportivo in condizioni di totale abbandono e incuria. Non solo, serve la messa in sicurezza dei Maceri di Dosso ancora da avviare, nonostante da diversi anni siano stanziati i fondi per l’avvio degli interventi. Ma non finisce qui. Ci sono i marciapiedi di via Verdi particolarmente dissestati con difficoltà di percorribilità soprattutto pedonale e ciclabile e la via Prampolini con manto stradale completamente distrutto e con percorribilità veicolare che è stata limitata alla velocità massima di 30 km/h per evitare possibili problemi". Margutti si spinge oltre: "In via Carducci le condizioni di asfalto sono pessie e i servizi precari, in conseguenza del fatto che la via risulta ancora privata, con l’avvio del procedimento per l’acquisizione pubblica ancora non completato". Margutti punta l’indice anche sulla "mancanza di una pista ciclabile che congiunga il paese a Sant’Agostino". Il capogruppo osserva che "nonostante nei vari documenti programmatici del Comune siano elencati da diversi anni diversi lavori pubblici da eseguirsi nel paese di Dosso, al

momento non sono iniziate né la progettazione definitiva né tanto meno la fase di realizzazione".