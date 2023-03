’Dosso Dossi’, liceali solidali con le donne iraniane

Anche quest’anno gli studenti e le studentesse del Liceo artistico Dosso Dossi hanno dimostrato la loro sensibilità nella ricorrenza della giornata della donna. In aggiunta alle “Ciccio ballerine” esposte nella sede di via Ravera, quest’anno anche la sede di via Romei ha voluto rendere omaggio a tutte le donne con l’installazione “Donna Vita Libertà”, affinché i diritti vengano sempre tutelati in ogni parte del mondo, con espilicita solidarietà alle donne iraniane. Dal balconcino della sede di via de Romei è stata fatta scendere una lunga treccia sotto la quale si è manifestato in coro condiviso dagli studenti la loro solidarietà.