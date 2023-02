"Dottoressa Previati, il nostro grazie Grande competenza"

Caro Carlino

Si invia questa lettera aperta nell’intento di rivolgere alla dottoressa Rita Previati il più sincero ringraziamento per quanto ha fatto e operato nella funzione di direttore dell’unità operativa di medicina d’emergenza-urgenza. La Dott.ssa Previati ha rinunciato recentemente a tale incarico per cause di ordine strettamente personale e ne siamo dispiaciuti. Desideriamo esprimere alla dottoressa Previati la nostra totale riconoscenza per la dedizione, la competenza e la puntualità sempre dimostrata nel corso dell’espletamento della sua funzione. Le doti espresse in questi mesi in tema di professionalità, di capacità organizzativa, di umanità, di puntualità nella risoluzione dei problemi, dai più piccoli ai più complessi, sono state encomiabili, quanto, documentabili. Ancor più è il merito di tale proficua conduzione in considerazione dei tempi difficili che affliggono da molti anni le attività dei pronto soccorso degli ospedali, in specie, di riferimento provinciale, nella visione non solo locale ma regionale e nazionale. Sono queste le motivazioni che ci spingono oggi a trasmettere alla dottoressa Rita Previati il senso della nostra più grande stima e dovuta amicizia.

Il personale medico

del Pronto Soccorso

e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Cona