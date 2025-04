Dottori di medicina generale e pediatri di libera scelta in servizio

Giorni lavorativi e festivi alternati, a Ferrara, fino al 27 aprile. Le aziende sanitarie si sono attivate programmando un potenziamento dei servizi nel corso della settimana, per dare risposta alle esigenze della popolazione. Gli ambulatori dei medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta svolgeranno regolare attività oggi, mentre rimarranno chiusi nella giornata di domani, ad esclusione dei professionisti dei comuni di Cento e Terre del Reno che svolgeranno regolarmente la loro attività in quanto in tali località le festività patronali hanno già avuto luogo. Proprio come accade per i fine settimana, anche per San Giorgio, è stata raddoppiata la presenza medica al Cau, nella Cittadella Ssn Rocco. Per le restanti sedi è stato, inoltre, predisposto un piano di pre-allarme con professionisti reperibili.

Nei giorni festivi – e quindi anche domani – sono attivi: i Cau, la Cittadella San Rocco, aperto 24 ore su 24 (settore 19, corso Giovecca 203, dalle 19), a Comacchio la Casa della comunità, così a Copparo (dalle 8 alle 20). Poi a Portomaggiore, Casa della comunità in via Edmondo De Amicis 22 (8-20), e Bondeno, in via Dazio 113 (stesso orario). Attivo il servizio di continuità assistenziale, 8-20, al numero verde unico 800 087 601.

Le nostre aziende sanitarie ricordano che rimarranno chiusi al pubblico da oggi a giovedì gli sportelli di facilitazione per il fascicolo sanitario elettronico di Cento, Ferrara e Portomaggiore, gestiti in collaborazione con i volontari del Servizio civile regionale. L’attività viene svolta su appuntamento, pertanto, i giovani volontari li stanno fissando a partire da lunedì 28. La segreteria dell’ufficio patenti di Ferrara rimarrà chiusa tutta la prossima settimana e riprenderà la propria attività sempre lunedì. Le segreterie dell’Ufficio invalidi di Medicina legale saranno chiuse secondo il seguente calendario: Cento, 23 aprile; Comacchio, 23 e 30 aprile; Ferrara, 24 aprile e 2 maggio; Portomaggiore, 24 aprile. Svolgeranno regolare attività i restanti servizi amministrativi delle aziende sanitarie ferraresi oggi e giovedì, mentre domani rispetteranno la chiusura prevista per le festività patronali di Ferrara.