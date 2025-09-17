Dove i vecchi volumi rivivono. Torna in città ’Ferrara in Libro’

’Ferrara in libro’ è il mercatino dedicato agli amanti della lettura, ai collezionisti e a chiunque desideri vendere o scambiare libri, in programma per tutta la giornata di sabato dalle 9 alle 20, in galleria Matteotti nel pieno centro città, tra il Duomo e le vie San Romano e Porta Reno. All’incontro di presentazione dell’evento di ieri sono intervenuti l’assessore comunale a Fiere e Mercati Angela Travagli; il presidente dell’associazione culturale Ferrara Pro Art Paolo Orsatti con gli espositori Rita Volpi e Guido Marchesi, Franco Guidotti, Elisa Poletti e Francesco Smriglio.

"La terza edizione di ‘Ferrara in Libro’ rappresenta non solo una fiera, ma un vero e proprio spazio di incontro – sottolinea l’assessore Angela Travagli – dove la passione per la lettura si traduce in scambio, scoperta e condivisione. Qui i libri trovano una seconda vita: si possono scovare volumi antichi, rari o semplicemente speciali, che attendono di essere riscoperti da nuovi lettori. È un’opportunità per collezionisti, appassionati e curiosi di confrontarsi, scambiare conoscenze, e condividere storie ed esperienze. Come Assessorato alle Fiere e ai Mercati sosteniamo con convinzione iniziative come questa, che valorizzano la cultura e il riuso intelligente, creando al tempo stesso occasioni di relazione e crescita per il nostro territorio. Un ringraziamento particolare va all’associazione Pro Art, che continua a credere in questo progetto e a renderlo possibile con grande impegno e passione".

L’appuntamento di scambio e vendita è già stato organizzato con successo nel maggio e nel giugno 2025. Tornerà poi in galleria Matteotti, a Ferrara, anche per il terzo sabato dei mesi di ottobre e novembre.

L’evento è aperto a chiunque desideri vendere o scambiare libri, offrendo una seconda vita a testi che meritano di essere letti, condivisi e apprezzati. Sarà un vero e proprio viaggio tra pagine dimenticate e tesori inaspettati, un punto di incontro tra chi i libri li ama, li cerca o vuole semplicemente lasciarli nelle mani di nuovi lettori. ’Ferrara in Libro’ non è solo un mercato, ma un luogo di scoperta e condivisione: un’occasione per riscoprire il valore della lettura e l’importanza del libro come oggetto di scambio culturale e umano.