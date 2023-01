‘Dove soffia l’ancia’ In aula magna la voce di sax e clarinetto

L’associazione Musicisti di Ferrara propone una serie di 26 appuntamenti ad ingresso libero. Si svolgono nell’aula magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna, in via Darsena 57. Primo appuntamento della rassegna domani alle 17,30 con ‘Dove soffia l’ancia: Il sax e il clarinetto’ con Stefani Bindini http:www.scuoladimusicamoderna.itstefania-bindini. Un viaggio alla scoperta di due strumenti a fiato tanto amati da grandi e piccini, clarinetto e saxofono. Infine verranno proposti per l’ascolto alcuni brani.