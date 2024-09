Drag Queen, musica e buon cibo. Scalda i motori la festa d’Estate

Prenderà il via il 6 settembre, l’edizione 2024 della Festa d’Estate a Serravalle. Ottimo cibo, musica, spettacoli e tante iniziative saranno gli "ingredienti" della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Serravalle Insieme con il patrocinio del Comune, e che da quest’anno si fregia della certificazione "Evento di Qualità" rilasciata dall’Unpli. Il programma della Festa è stato illustrato giovedì, nella sala consiliare del Municipio di Berra, dal presidente della Pro Loco Carlo Gori, affiancato dal vice Rino Trombini e da Claudio Benetti, e alla presenza del sindaco Daniela Simoni e della giunta. Una realtà viva e in crescita, la Pro Loco Serravalle Insieme, "che – ha sottolineato il presidente Gori - ha visto quest’anno nuovi ingressi e nuove energie". La Festa, che vedrà anche la collaborazione di altre associazioni della provincia come le Pro Loco di San Carlo e di Ariano Ferrarese e l’Hp Tuning, sarà inaugurata il 6 settembre alle 18.30: nel corso della cerimonia, verranno ricordati gli storici volontari del territorio Beppino Galli (conosciuto come "Miler") e Roberto Tarroni. E alle 22 vi sarà il Drag Queen Show e il dj set con Isa Ros. La Festa, poi, proseguirà il 7, 8, 13, 14, 15 settembre. Tutte le sere dalle 19.30 saranno aperti angolo bar e stand gastronomico, e non mancheranno il mercatino e la pesca di beneficenza.

v.f.