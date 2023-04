Dragaggio in porto, ecco 800mila euro

PORTO GARIBALDI

Accolta la richiesta del Comune di Comacchio per intervenire urgentemente con il dragaggio dell’imboccatura del porto a Porto Garibaldi. Per la realizzazione dell’intervento, sono in arrivo 800mila euro da fondi regionali. Il progetto, ideato dall’Amministrazione e ricompreso tra gli interventi urgenti di protezione civile finanziati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio di Comacchio, prevede la rimozione completa di sabbia e materiale che ostruiscono l’accesso del portocanale, creando situazioni di criticità alle imbarcazioni che lo attraversano. Il Comune di Comacchio, ricevuta la conferma di assegnazione delle risorse, ha già dato avvio all’intervento. La prima fase consta nell’analisi del materiale da asportare, la cui composizione ne definirà la destinazione. A ciò si aggiungono le indagini belliche per accertare l’assenza di ordigni risalenti ai conflitti mondiali: infatti, la zona viene segnalata come snodo cruciale nei conflitti del secolo scorso. Come dichiarato dal sindaco Pierluigi Negri, si tratta di un "intervento quanto mai necessario per risolvere, nell’immediato, il problema dell’insabbiamento della foce del canale navigabile. Il problema si ripresenterà e quindi auspico che possa essere definitivamente eliminato con interventi mirati". I tempi stimati dei lavori sono di un mese e al costo di un milione.