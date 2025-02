Drammatiche testimonianze: "Prima il botto, poi il panico. Siamo usciti da una botola"

Il botto improvviso, il bus che si inclina e si appoggia su un fianco. C’è chi si tiene per mano, chi si aggrappa allo zaino di scuola, chi finisce contro il vetro del finestrino schiacciato da un altro passeggero. Gi studenti, ancora sotto choc, raccontano gli attimi precedenti all’incidente e quelli successivi, alla ricerca di un pertugio per mettersi in salvo. La maggior parte di loro sono rimasti feriti in maniera lieve e trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti e cure. Tra i feriti anche una donna incinta di 26 anni."Ho sentito un frastuono, come se un terremoto avesse squarciato l’asfalto sotto il bus", racconta uno degli studenti e ancora "dopo il botto ci siamo trovati nel fosso, indolenziti dai colpi ricevuti". La prima cosa è stata cercare una via di fuga: "Volevamo tutti uscire, metterci in salvo. Alcuni vetri si sono rotti, ci hanno fatto uscire dalla botola posta sopra al tetto del bus". Un altro studente aggiunge: "Il botto è stato al pari di una esplosione, la corriera ha fatto un salto, poi ha iniziato a inclinarsi e si è ribaltata. Scene che ho visto soltanto nei film". Una ragazza spiega come ne è uscita: "Al momento dell’incidente la corriera era piena, ero sul fianco che non si è appoggiato sul fossato. Insomma, non quello finito a terra. Ho raggiunto la botola e strisciando sono riuscita ad uscire".

La scena è stata terrificante non solo per gli studenti a bordo del bus coinvolto ma anche per i passeggeri del mezzo che seguiva il pullman. Un’altra corriera piena di ragazzi che tornavano a casa dopo le lezioni. Un genitore tira un sospiro di sollievo perché ha riabbracciato la figlia: "Quando ho saputo dell’incidente ho pensato al peggio. Un amico mi ha raccontato del bus finito nel fosso e ho pensato al peggio. Ho chiesto un permesso sul posto di lavoro e ho raggiunto il luogo dell’incidente. Mia figlia era, per fortuna, sana e salva". Ancora molto scosso, ieri, l’autista del bus coinvolto, Stefano: "Ho visto l’auto della ragazza finire sul ciglio del fosso – ha raccontato agli agenti della polizia locale – poi deve avere cercato in qualche modo di evitare di uscire di strada. Ma così facendo è andata nell’altra corsia dove stavamo passando noi. ho cercato in tutti i modi di evitarla spostandomi il più possibile sulla destra, ma non c’è stato nulla da fare. I genitori mi sembra di conoscerli, forse la madre ha preso qualche volta il bus che guido io", Nessuna conseguenza grave per la donna incinta rimasta ferita: "il bambino – riferisce il sindaco Alan Fabbri – non sarebbe in pericolo di vita. Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima",

Matteo Radogna