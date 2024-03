Drastico calo di aziende e nascite: "Ora un piano serio per le famiglie"

Un piano a lungo termine che "invogli le famiglie ad avere più figli". È questa una prima risposta suggerita dal segretario provinciale di Azione, Danny Farinelli, all’indomani della pubblicazione da parte del Carlino del report di Infocamere che fotografa una situazione nella quale, in dieci anni, le imprese sul territorio provinciale sono calate di oltre 14 punti percentuali. "I numeri che sono stati pubblicati nei giorni scorsi da Infocamere – riprende l’esponente di Azione – delineano un tragico scenario nella nostra Provincia, in cui il comune capoluogo fa da trazione. Numeri da “guerra persa”, ecco come andrebbe definita. Ferrara perde sia imprese che bambini: una situazione in cui chiunque governasse si troverebbe scoraggiato. Chiunque non abbia ben chiaro cosa serva per rilanciare una città, una Provincia, in questa situazione: una giunta comunale che garantisca effettivo supporto alle famiglie con figli". Non bastano, sostiene Farinelli, "asili e scuole materne, ma serve un più capillare servizio extra-orario curricolare. Serve attivarsi a tutti i livelli, diventando collettore tra aziende, scuole e Università, per creare percorsi formativi che rendano i nostri ragazzi attrattivi per le nostre aziende". "Serviva, e qui parlo al passato – chiude – una Giunta che avesse un progetto che poteva essere supportato dal Pnrr: non basta vincere bandi, ma è necessario che i vari interventi siano strutturati tra loro. Aziende nuove che si insediano, famiglie più numerose e studenti fuori sede della nostra Università che scelgono di crearsi un futuro a Ferrara. Questo deve essere il nostro obiettivo nei prossimi cinque anni e Azione porta, nella coalizione a supporto di Fabio Anselmo, queste istanze".

Non si fa attendere anche il commento del candidato sindaco, affidato ai social. "In dieci anni abbiamo perso il 14% delle nostre aziende – riprende Anselmo – , un calo inesorabile che fa il paio con il crollo demografico, specie nelle aree più periferiche. Dati allarmanti che mettono a repentaglio il futuro di Ferrara. Un tema che non è solo economico ma penetra nella carne della vita sociale, culturale e che coinvolge la crescita di un intero territorio". "Gli eventi di piazza vanno bene – prosegue – ma un’amministrazione seria si deve porre il problema di come riportare al centro della propria azione lo sviluppo economico, il grande assente di questo mandato. Sennò, si asseconda un’inerzia perniciosa, con il risultato che è sotto gli occhi di tutti".

f. d. b.