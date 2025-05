Droga, a 17 anni con mezzo chilo di hashish nella propria cameretta

Cento (Ferrara), 13 maggio 2025 – A 17 anni con mezzo chilo di hashish nella sua cameretta. Per questo i carabinieri di Cento (Ferrara), lo hanno arrestato. Insospettiti da un insolito via vai che proveniva dal palazzo dove vive il minorenne, dopo aver acquisito alcuni riscontri i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione e fin dal primo momento il 17enne si è dimostrato molto agitato.

Una volta in casa i carabinieri hanno sentito l'odore di hashish e in poco tempo, in vari punti della camera, hanno trovato oltre 442 grammi di hashish parzialmente confezionato e pronto per la cessione.

A quel punto la droga è stata sequestrata e il minorenne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: in seguito, come disposto dalla Procura per i minorenni di Bologna, il 17enne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza in attesa dell'udienza di convalida.

Il giorno seguente il Tribunale per i minorenni ha convalidato l'arresto e disposto la permanenza in una comunità per il ragazzino.