Droga abbandonata dopo le feste. Quattro sequestri in poche ore

I controlli delle forze dell’ordine durante i festeggiamenti per Halloween hanno portato a diversi ritrovamenti di sostanze stupefacenti. Le attività hanno portato a quattro sequestri in pche ore di droga abbandonata per terra, forse proprio perché i proprietari si erano accorti dell’arrivo delle unità cinofile della polizia locale. Ogni singolo episodio ha permesso di rinvenire qualche decina di grammi di droga. Due ritrovamenti sono avvenuti al termine di Monsterland, l’evento di Halloween che ha portato tra i padiglioni fieristici circa ventimila persone per una serata di musica e festa. Oltre al sequestro di stupefacenti a carico di ignoti, durante la festa il personale della squadra mobile ha denunciato un 32enne proveniente da fuori provincia perché trovato con undici dosi di cocaina.

Ma l’evento in Fiera non è stato l’unico luogo in cui il fiuto dei cani ha permesso di trovare sostanze proibite nella lunga notte di festeggiamenti. Un trentina di grammi di droga (tra hashish ed eroina) è stata trovata in viale IV Novembre. In galleria Matteotti, invece, gli agenti hanno troavo un paio di dosi di hashish e della marijuana. Come anticipato, tutta la droga è stata posta sotto sequestro.

re. fe.