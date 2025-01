Droga addosso e in casa, finisce in manette

Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa da parte della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio. Proprio a questo era finalizzato il servizio di controllo del territorio dei militari della stazione di Lido degli Estensi che, nel pomeriggio di lunedì scorso, hanno arrestato un uomo di origine straniera domiciliato a Lido delle Nazioni. Nelle vie quasi deserte della località turistica, i carabinieri stavano svolgendo un normale controllo a piedi e hanno notato una persona sospetta che ha cercato di disfarsi di un involucro, gettandolo in strada. Un gesto che non è sfuggito ai militari che, prontamente, hanno recuperato l’involto, al cui interno vi erano alcuni grammi di cocaina. Nelle proprie tasche, inoltre, l’uomo aveva centinaia di euro in contanti: il denaro è stato ritenuto guadagno dell’illecita attività di spaccio. I controlli da parte dei militari della stazione di Lido degli Estensi non si sono limitati a quanto già trovato. Infatti, si sono recati all’abitazione dell’uomo, sempre a Lido delle Nazioni. Nel corso del controllo, all’interno della sua camera da letto, i carabinieri hanno trovato una dose di hashish già pronta per essere venduta a potenziali acquirenti. Inoltre, sono stati scovati anche l’occorrente per confezionare gli stupefacenti e 2.500 euro in banconote di vario taglio. Alla luce di tutto questo, i militari dell’Arma hanno provveduto al sequestro della droga, del denaro e del materiale per il confezionamento delle dosi, e arrestato l’uomo che, successivamente, è stato posto agli arresti domiciliari nel proprio domicilio. Nella giornata di ieri, poi, si è tenuta l’udienza di convalida in Tribunale a Ferrara: l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 2.000 euro con pena sospesa. Dunque, proseguono senza sosta i controlli da parte dei militari dell’Arma, impegnati nella prevenzione e nel contrasto di attività illecite.

v.f.